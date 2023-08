]Merci encore à C++ Now de m'avoir invité à prendre la parole cette année dans la glorieuse ville d'Aspen, au Colorado, aux États-Unis ! J'ai eu le plaisir de revoir de vieux amis et de m'en faire de nouveaux.La conférence que j'ai donnée vient d'être postée sur YouTube, vous pouvez la trouver ici :Lors de la CppCon 2022, j'ai défendu les raisons pour lesquelles nous devrions essayer de rendre le C++ 10x plus simple et plus sûr, et j'ai présenté mon propre compilateur expérimental incomplet, cppfront. Depuis, cppfront a continué à progresser : Mon billet sur la mise à jour de printemps couvrait l'ajout de types, d'une API de réflexion et de métafonctions, et cet exposé a été donné une semaine après ce billet et montre ces fonctionnalités avec des discussions et des démonstrations en direct.Cet exposé fait également une distinction claire entre ce que j'appelle le "plan Dart" et le "plan TypeScript" pour viser une amélioration de 10x d'un langage populaire existant. Les deux plans ont de la valeur, mais ils ont des priorités différentes et choisissent donc des contraintes différentes... surtout, soit ils adoptent d'emblée la contrainte de conception d'une parfaite compatibilité interopérationnelle avec le C++, soit ils y renoncent (pour toujours ; comme je l'affirme dans l'exposé, elle ne peut jamais être atteinte rétroactivement, sauf à recommencer, parce qu'il s'agit d'une contrainte fondamentale d'emblée). Personne d'autre n'a encore essayé le plan TypeScript pour C++, et je vois l'intérêt de l'essayer, et c'est donc le plan que je suis pour cppfront.Quand on me demande en quoi cppfront est différent de tous les autres projets qui tentent d'améliorer/remplacer le C++, je réponds que cppfront suit le plan TypeScript. Tous les autres projets passés et présents ont suivi le plan Dart, qui est également un bon plan, mais qui a des priorités et des compromis différents, en particulier en ce qui concerne la compatibilité.