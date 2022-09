En langage C++, A * b peut soit faire référence à une opération sur les pointeurs, soit à une multiplication. Cette seule remarque signifie pour un développeur que pour la mise sur pied d’un linter ou d’un outil de formatage de code en C++ il faudra analyser l’ensemble du code pour parvenir à construire un arbre d’analyse correct. C’est un exemple parmi une multitude pour illustrer la complexité du langage. C’est à ce type de problématiques auxquelles Cppfront vient s’attaquer. La documentation du projet n’est pas encore disponible. Une section exemples l’est néanmoins et permet déjà de se faire une idée des évolutions envisagées. On pourra observer que Cppfront se passe des #include.Cppfront comme son nom l’indique se veut être un frontend à partir duquel la syntaxe en cours de gestation sera transformée en du C++20.Cppfront n’est pas sans faire penser au projet Carbon positionné comme successeur expérimental du C++. L’objectif : explorer une direction future possible pour le C++ étant donné les difficultés à l’améliorer. Carbon est un nouveau langage qui vise à égaler les performances de C++ et à maintenir une interopérabilité bidirectionnelle transparente, ainsi qu'une courbe d'apprentissage douce pour les développeurs C++.L'équipe promet en sus un certain niveau de traduction de source à source pour le code C++. Le projet présente des parallèles avec TypeScript pour les développeurs JavaScript, ou Kotlin pour les développeurs Java, bien que la comparaison ne soit pas exacte. Carbon est conçu pour être interopérable avec le code C++ et pour faciliter la migration. La chaîne d'outils Carbon prendra en charge la compilation du code C++.Selon l'équipe Carbon, les concepteurs du C++ ont ajouté plutôt que remplacé des fonctionnalités du langage au fil du temps, créant ainsi des interactions complexes entre les fonctionnalités. La préservation de la compatibilité binaire est un autre problème hérité. En outre, le comité C++ et le processus d'évolution sont orientés vers la normalisation plutôt que la conception, sont lents et ne parviennent pas toujours à prendre des décisions.Carbon s'efforce de contourner ces problèmes en adoptant une nouvelle approche fondée sur les principes de l'open source : « Nous tenterons même de combler une énorme lacune dans l'écosystème C++ avec un gestionnaire de paquets intégré ». La feuille de route actuelle vise à terminer la version 0.1 du langage cette année, la 0.2 en 2023 et la version 1.0 en 2024 ou 2025.Le langage Carbon sera familier aux développeurs C++ et C, mais il y a aussi de nombreuses différences. Les fonctions sont déclarées avec le mot clé fn et les variables avec var. Il existe également des tuples fortement typés. L'inférence de type est supportée par le mot-clé auto. Les pointeurs sont pris en charge mais pas l'arithmétique des pointeurs ; les seules opérations sur les pointeurs sont l'adressage et le déréférencement. Les classes supportent l'héritage simple mais pas l'héritage multiple.Cppfront et Carbon sont des exemples d’une longue liste dans laquelle on retrouve d’autres initiatives comme Circle, Val et Dlang.Source : cppfront, Herb Sutter Êtes-vous développeur C++ ? Quelle plus-value reconnaissez-vous à ces différents projets ? Sinon qu’en attendez-vous ?Ces projets viennent-ils avec une plus-value véritable en comparaison à un langage comme le Rust considéré le futur pour ce qui est du développement d’applications système ?