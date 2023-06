Soyez amical et patient.

Soyez accueillant. Nous nous efforçons d'être une communauté qui accueille et soutient des personnes de toutes origines et identités. Cela inclut, sans s'y limiter, les membres de toute race, ethnie, culture, origine nationale, couleur, statut d'immigrant, classe sociale et économique, niveau d'éducation, sexe, orientation sexuelle, identité et expression de genre, âge, taille, statut familial, croyance politique, religion et capacité mentale ou physique.

Soyez prévenant. Votre travail sera utilisé par d'autres personnes et vous dépendrez à votre tour du travail des autres. Toute décision que vous prenez aura des répercussions sur les utilisateurs et les collègues, et vous devez tenir compte de ces conséquences lorsque vous prenez des décisions. N'oubliez pas que nous sommes une communauté mondiale et que vous ne communiquerez peut-être pas dans la langue maternelle de quelqu'un d'autre.

Soyez respectueux. Nous ne sommes pas tous d'accord en permanence, mais un désaccord n'est pas une excuse pour un mauvais comportement ou de mauvaises manières. Nous pouvons tous ressentir une certaine frustration de temps à autre, mais nous ne pouvons pas laisser cette frustration se transformer en attaque personnelle. Il est important de se rappeler qu'une communauté où les gens se sentent mal à l'aise ou menacés n'est pas productive. Les membres de la communauté doivent faire preuve de respect dans leurs relations avec les autres membres et avec les personnes extérieures à la communauté.

Faites attention aux mots que vous choisissez. Soyez aimable avec les autres. N'insultez pas les autres participants et ne les rabaissez pas. Le harcèlement et les autres comportements d'exclusion ne sont pas acceptables. Cela inclut, mais n'est pas limité à

- Les menaces ou les propos violents à l'encontre d'une autre personne.

- Les blagues et le langage discriminatoires.

- La publication de matériel sexuellement explicite ou violent.

- La publication (ou la menace de publication) d'informations d'identification personnelle d'autres personnes ("doxing").

- Les insultes personnelles, en particulier celles qui utilisent des termes racistes ou sexistes.

- L'attention sexuelle importune.

- La défense ou l'encouragement de l'un des comportements susmentionnés.

- Le harcèlement répété d'autrui. En général, si quelqu'un vous demande d'arrêter, arrêtez-vous.

En cas de désaccord, essayez de comprendre pourquoi. Les désaccords, qu'ils soient d'ordre social ou technique, sont fréquents et la communauté du CCG ne fait pas exception à la règle. Il est important de résoudre les désaccords et les divergences de vues de manière constructive. L'une des forces du logiciel libre réside dans la diversité de sa communauté, composée de personnes venant d'horizons très variés. Chaque personne a un point de vue différent sur les problèmes. Être incapable de comprendre pourquoi quelqu'un a un point de vue ne signifie pas qu'il a tort. N'oubliez pas que l'erreur est humaine et que se blâmer les uns les autres ne nous mènera nulle part. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'aide à la résolution des problèmes et sur l'apprentissage à partir des erreurs.

À l'instar de la communauté du logiciel libre dans son ensemble, la communauté GCC est composée d'un mélange de professionnels et de bénévoles du monde entier, travaillant sur tous les aspects du projet - y compris le mentorat, l'enseignement et la mise en relation des personnes.La diversité est une grande force, mais elle peut aussi entraîner des problèmes de communication et de mécontentement. C'est pourquoi nous avons établi quelques règles de base auxquelles nous demandons aux participants d'adhérer. Ce code s'applique aussi bien aux responsables, aux mainteneurs qu'à ceux qui cherchent de l'aide et des conseils.Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de choses que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Prenez-le plutôt dans l'esprit dans lequel il a été conçu - un guide pour faciliter l'enrichissement de chacun d'entre nous, du projet et des communautés plus larges auxquelles nous participons.Ce code de conduite s'applique à tous les espaces gérés par le projet GCC. Cela inclut IRC, les listes de diffusion, le gestionnaire de problèmes, les événements et tout autre forum créé par l'équipe du projet que la communauté utilise pour communiquer. En outre, les violations de ce code en dehors de ces espaces peuvent affecter la capacité d'une personne à participer à ces espaces.