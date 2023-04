La version 13.1 de GCC prend en charge le langage Modula-2 et offre davantage de fonctionnalités pour C23/C++23

Cette version intègre un frontend pour le langage Modula-2 qui était auparavant disponible séparément et pose les bases d'un frontend pour le langage Rust qui sera disponible dans une prochaine version. Pour le langage Rust qui sera disponible dans une future version.La prise en charge de l'émission du format de débogage STABS a été supprimée. GCCsupporte DWARF dans presque toutes les configurations.Le frontend C a obtenu la prise en charge de plusieurs fonctionnalités de C23, le frontend C++ pour les fonctionnalités C++23. La prise en charge expérimentale de la bibliothèque standard C++ pour C++20 et C++23 a été améliorée. Pour la famille de langages C, vous pouvez maintenant utiliser -fstrict-flex-arrays[=niveau] pour contrôler le comportement des différentsformes anciennes de spécification de membres de tableaux flexibles.L'analyseur statique de GCC a été grandement amélioré avec 20 nouveaux types de diagnostics.L'optimisation du temps de liaison utilise désormais automatiquement GNU makes jobserver lorsque celui-ci supporte les pipes nommés, ce qui est le cas à partir de la version 4.4.Il n'est plus nécessaire de modifier les fichiers makefiles.La prise en charge des nouvelles caractéristiques des processeurs de la famille ARM, x86, RISC-V et LoongArch ont été ajoutées. Notamment RISC-V supporte les intrinsèques vectorielles comme spécifié dans la spécification 0.11 et OpenMP.La spécification 0.11 et le délestage OpenMP/OpenACC pour les appareils de la série AMD Instinct MI200 a été ajouté.Certains codes compilés avec succès avec d'anciennes versions de GCC peuvent nécessiter des changements de source