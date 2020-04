L’annonce de la finalisation de la spécification C++ 20 est tombée à mi-parcours de l’année précédente . Comme avec les précédentes,. Mais, il ne devrait plus en être ainsi d’après un groupe de développeurs qui estime que le maintien de l’objectif de rétrocompatibilité ne différencie pas le C++ des autres langages de programmation dans le même couloir : « La priorité devrait aller aux propositions de valeur qui font la singularité du C++ plutôt que de suivre la masse et de régresser à la moyenne. »Le groupe a donc pris position dans une publication à l’intention du comité de normalisation du langage pour présenter une vision d’évolution du langage centrée sur un certain nombres d’axes dont. De façon précise, la compatibilité qu’elle soit ascendante ou descendante ne fait pas partie de leur plan ; la stabilité de l’interface binaire-programme (ABI) non plus.« D’après notre expérience, maintenir la stabilité de l'ABI pour les builds de haut niveau représente une charge de conception importante et permanente. Cela devient un obstacle à l'évolution, qui est l'un de nos objectifs déclarés », indiquent-ils.. C’est sur la base de leur expérience de l’évolution logicielle au fil du temps et de la pertinence d’un modèle qui consiste à gérer le développement en direct sur une base de code unique qu’ils justifient ce positionnement.En sus, le groupe d’ingénieurs envisage de. D’importants pans de la proposition qui s’inspire des cas d’usage (du langage C++) des auteurs ont fait l’objet de présentation lors de l’édition 2019 de la conférence CppCon.. On peut anticiper sur ceci que les bénéfices qu’ils sont susceptibles de tirer des améliorations apportées au langage devraient beaucoup plus peser sur la balance que les coûts de migration qui ont cours avec l’approche actuelle. À contrario, pour des projets qui ont déjà une certaine maturité, cela ne semble pas convenir. En effet, il n’y a pas d’importants ajouts de code nouveau et donc on entrevoit mal en quoi les améliorations du langage peuvent être d’un quelconque profit.La sortie du groupe d’ingénieurs dont certains travaillent pour des entreprises comme Google laisse entrevoir des divisions qui couvent au sein de la communauté C++. « Nous pensons que de nombreuses questions qui divisent le comité proviennent d'un désaccord en lien avec les priorités », écrit-il. Le groupe de 17 souligne que son positionnement a pour but de faire savoir ce qu’il a comme attentes vis-à-vis du C++ en tant que langage de programmation système à hautes performances. Il n’insiste pas pour obtenir un consensus sur ces points dans l’immédiat.Source : open-standard Voyez-vous aussi la compatibilité entre versions du langage comme un frein à l’évolution du C++ ?En quoi un fork orienté selon cette proposition serait-il pertinent de votre point de vue ?À quel type d’organisations pourraient profiter les évolutions proposées par les auteurs ?