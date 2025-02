Pour aider les développeurs à se concentrer sur l'utilisation efficace du C++ contemporain et à éviter les « coins sombres » obsolètes du langage, des ensembles de lignes directrices ont été élaborés. Je me concentre ici sur les lignes directrices du C++ Core que je considère comme les plus ambitieuses... Mon objectif principal est une utilisation de la norme ISO C++ sans danger pour les types et les ressources. En d'autres termes :



- Chaque objet est exclusivement utilisé conformément à sa définition

- Aucune ressource n'est perdue.



Cela englobe ce que les gens appellent la sécurité de la mémoire et bien plus encore. Il ne s'agit pas d'un nouvel objectif pour le C++. Il est évident qu'il ne peut pas être atteint pour chaque utilisation du C++, mais nous avons maintenant des années d'expérience montrant que c'est possible pour le code moderne, bien que jusqu'à présent l'application ait été incomplète... Lorsque l'on pense au C++, il est important de se rappeler que le C++ n'est pas seulement un langage, mais qu'il fait partie d'un écosystème composé d'implémentations, de bibliothèques, d'outils, d'enseignement, et plus encore.

Premièrement : étendre le langage avec quelques abstractions de bibliothèque : utiliser des parties de la bibliothèque standard et ajouter une minuscule bibliothèque pour rendre l'utilisation des directives pratique et efficace (la bibliothèque de soutien des directives, GSL).

Ensuite : sous-ensemble : interdire l'utilisation de fonctionnalités de bas niveau, inefficaces et sujettes aux erreurs.



Ce que nous obtenons, c'est du "C++ sous stéroïdes" : Quelque chose de simple, sûr, flexible et rapide, plutôt qu'un sous-ensemble appauvri ou quelque chose qui repose sur une vérification massive au moment de l'exécution. Nous ne créons pas non plus un langage avec des caractéristiques nouvelles et/ou incompatibles. Le résultat est 100% ISO standard C++. Les fonctionnalités de bas niveau, désordonnées et dangereuses, peuvent toujours être activées et utilisées en cas de besoin.

Pas de variables non initialisées

Pas de violation de plage ou de nullptr

Pas de fuites de ressources

Pas de pointeurs pendants

Pas de violation de type

Pas d'invalidation

Le C++ est un langage de programmation général de haut niveau. Publié pour la première fois en 1985 en tant qu'extension du langage de programmation C, il s'est considérablement développé au fil du temps. Depuis 1997, le C++ possède des caractéristiques orientées objet, génériques et fonctionnelles, ainsi que des fonctions de manipulation de la mémoire de bas niveau pour des systèmes tels que les micro-ordinateurs ou pour créer des systèmes d'exploitation tels que Linux ou Windows. Il est généralement implémenté en tant que langage compilé, et de nombreux fournisseurs proposent des compilateurs C++.Le C++ a été créé par l'informaticien danois Bjarne Stroustrup. Il a notamment dirigé le département de recherche sur la programmation à grande échelle aux Bell Labs, a été professeur d'informatique à l'université Texas A&M et a passé plus d'une décennie chez Morgan Stanley tout en étant professeur invité à l'université Columbia. Depuis 2022, il est professeur titulaire à Columbia.Récemment, Bjarne Stroustrup a présenté des « profils » renforçant les lignes directrices pour la sécurité des ressources et des types de C++. "", écrit Bjarne Stroustrup dans un article publié cette semaine dans Communications of the ACM. Il se plaint que de nombreux développeurs "", dans un article intitulé 21st Century C++ qui promet "".Bjarne Stoustrup présente des moyens de s'assurer que le code soit contemporain, plutôt que de s'appuyer sur des techniques dépassées, peu sûres et difficiles à maintenir : les lignes directrices et les profils.Le WG21 (et d'autres) travaille sur des « profils » pour mettre en œuvre des lignes directrices (bien qu'ils ne soient ""). Mais Stroustrup annonce que les directives de base du C++ "".Stroustrup écrit que les directives de base du C++ se concentrent sur des règles "".Pour rappel, Bjarne Stroustrup, créateur du langage C++, a 74 ans. Il avait raconté qu'il est devenu programmeur par erreur, en se trompant de mot au moment de choisir ce qu'il allait étudier après ses examens de fin d'études secondaires. Stroustrup pensait s'inscrire à un cours de mathématiques appliquées, qui s'est avéré être un cours d'informatique. Maintenant, il est l'un des piliers du langage C++.Pensez-vous que ces initiatives sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?