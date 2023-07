Python C C++ Java C# JavaScript Visual Basic SQL PHP MATLAB

L'index TIOBE est un indicateur de la popularité des langages de programmation. Il est mis à jour tous les mois. L'index est critiqué par les programmeurs en raison de la méthodologie utilisée par TIOBE, qui ne renseigne finalement que très peu sur l'utilisation réelle des langages, mais permet d'animer régulièrement un débat sur les différents forums. Et bien que son graphique donne toujours l'impression d'être animé, le classement des langages est en fait assez stable et peut rester pratiquement statique pendant de longues périodes. Cependant, la mise à jour du mois de juillet 2023 se distingue par une certaine agitation et une chose qui frappe d'emblée.Il s'agit en effet de la proximité des classements des quatre premières langues. Le C++ se situe actuellement juste derrière le C et le Python sur la liste de TIOBE. « Il y a quelques mois, le langage de programmation C++ occupait la troisième place de l'index TIOBE (aux dépens de Java). Mais le C++ n'a pas fini son ascension. Le langage C semble être sa prochaine victime », indique la note accompagnant les données. Plus précisément, les données indiquent que le C++ est le seul des quatre premiers langages à avoir connu une évolution positive de son pourcentage d'une année sur l'autre, avec une augmentation de 0,79 % pour atteindre 10,8 %.Mais qu'est-ce qui explique un tel regain de popularité pour le langage de programmation C++ ? Pour répondre à la question, TIOBE a cité la demande de performance comme moteur de l'utilisation du C++. « Le langage C a dominé ce domaine pendant très longtemps, mais il n'est pas extensible. Maintenant que les systèmes tendent à devenir plus grands, le langage C++ est la voie à suivre dans des domaines tels que l'automobile, les marchés financiers (trading), le médical et les semiconducteurs », a déclaré Paul Jansen, PDG du fournisseur de services de qualité logicielle TIOBE. Beaucoup remettent toutefois en cause la position du C++ dans l'index.Python, qui est le premier langage de la liste, a enregistré la perte la plus faible de tout le Top 20, soit -0,01 %, ce qui lui confère une part de 13,42 %, tandis que Visual Basic a enregistré la perte la plus importante, soit -2,07 %. Ainsi, cette évolution, combinée au gain de 1,34 % de JavaScript, a permis à ce dernier de le dépasser et d'occuper la 6e place, sa plus haute position dans l'index TIOBE. Comme nous l'avons souvent commenté, étant donné son statut de langage de programmation le plus utilisé, la position de JavaScript dans l'index TIOBE a toujours été anormale. Comme le montre son graphique, il a eu une note allant jusqu'à 4 % dans le passé.La position la plus basse de JavaScript, n°14, a été atteinte en octobre 2014 lorsque sa part a chuté à 1,77 %. Aujourd'hui, il a progressé trois mois de suite, passant d'une part de 2,1 % en avril à 3,11 % en juillet. Près de 65 ans après sa création, le langage de programmation COBOL, profondément ancré dans les systèmes bureautiques de longue date (banques, administrations publiques, etc.), refuse d'être enterré et continue de grignoter des places dans l'index. La mise à jour de juillet indique que le COBOL a également connu une hausse sur trois mois, passant d'une part de 0,41 % en avril à 0,86 % en juillet, ce qui l'a propulsé à la 20e place de l'index.Le COBOL a atteint sa position la plus élevée, la 8e place, en août 2001, très près du début du graphique, et sa position la plus basse, la 47e, dix ans plus tard, lorsque sa part était de 0,28 %. En outre, d'autres langages de programmation ont également progressé dans le classement de juillet 2023 de l'index TIOBE. Matlab, Scratch et Rust égalent également leurs records historiques aux positions 10, 12 et 17 respectivement. Le PHP, dont la présence dans le Top 10 est fortement critiquée, occupe la 9e place dans le classement du mois de juillet 2023. Il est précédé par SQL. Selon TIOBE, voici les 10 langages de programmation les plus populaires :La méthodologie de l'index TIOBE est basée simplement sur le volume de recherche sur le nom des langages. Pour établir son classement mensuel, TIOBE exploite des données provenant de divers agrégateurs et moteurs de recherche, dont Google, Wikipedia, YouTube et Amazon. Pour qu'un langage soit classé, il doit être complet au sens de Turing, avoir sa propre entrée sur Wikipédia et obtenir plus de 5 000 occurrences de +" programmation" sur Google. Cette méthodologie a suscité une certaine controverse, les critiques insistant sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un bon moyen de mesurer réellement l'adoption et l'utilisation d'un langage.Toutefois, elle permet de savoir quels sont les langages qui font parler d'eux, du moins en ligne. Le classement de ce mois-ci met un accent particulier sur la popularité du C++ et il serait bien de suivre son évolution dans les mois à venir. Pour rappel, le C++ est un langage particulièrement ancien ; il a été créé par l'informaticien danois Bjarne Stroustrup et la première implémentation commerciale est apparue en 1985. Il est à l'origine d'une grande variété d'applications et de services existants, ce qui pourrait expliquer en partie sa popularité. Un grand nombre d'outils logiciels, notamment les compilateurs, sont encore écrits dans le langage C++.Mais le C++ est de plus en concurrence avec des langages modernes tels que Rust. De nombreux experts s'accordent pour dire que Rust supplante le C++ en matière de sécurité, ce qui a d'ailleurs convaincu les développeurs de Linux à le choisir comme deuxième langage de développement du noyau, après le C. Mais Rust est encore relativement jeune, a une bibliothèque standard moins fournie que celle du C++ et propose actuellement peu d’options pour étendre ses fonctionnalités. Toutefois, Rust est considéré comme un meilleur choix d'avenir, où la sécurité des logiciels est vitale, et est plébiscité par les Big Tech et d'autres entreprises technologiques.Source : classement TIOBE de juillet 2023 Que pensez-vous du classement TIOBE de juillet 2023 ?Que pensez-vous du regain de popularité du langage C++ ?Qu'est-ce qui pourrait expliquer la croissance du langage C++ ?Que pensez-vous de la position de son rival Rust dans ce classement ?Que pensez-vous du retour du COBOL dans le Top 20 de l'index TIOBE ?