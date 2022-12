Moteur 3D Castor3D - Version 0.14.0 - Amélioration de la flexibilité des passes et support des matériaux glTF.

Présentation

Version 0.14.0

Changements importants

Ajout du support de changement d'unité de longueur du moteur.

Ajout de la personnalisation des passes de rendu du fond.

Ajout du support de mélange des matériaux multi-passes.

Refonte complète de Pass, en introduisant des PassComponent, pour une meilleur flexibilité.

Implémentation du support complet des matériaux glTF et de leurs extensions.

Nouvelles fonctionnalités

Plug-ins génériques

Implémentation d'atmosphere scattering depluis [Scalable and Production Ready Sky and Atmosphere Rendering Technique](https://sebh.github.io/publications/egsr2020.pdf).

Premier jet d'implementation de nuages.

Plug-ins de génération

Amélioration pour DiamondSquareTerrain, ajout du mode île, et support des biomes.

Plug-ins d'import

Amélioration d'AssimpImporter par rapport aux matériaux glTF.

Suppression du plugin PlyImporter.

Plug-ins de post-effects

Implémentation du PBR Bloom, effectuant un bloom sur l'image complète.

Téléchargements

Screenshots et Vidéos

glTF Attenuation :



glTF Clearcoat :



glTF Iridescence :



glTF Sheen :



glTF Transmission :



Atmosphere Scattering :



Clouds rendering :



Ce moteur 3D (ce n'est pas un moteur de jeu) a l'ambition d'être multiplateforme.Il utilise un format de fichiers de scènes texte descriptif et compréhensible facilement.Il fonctionne sur les plateformes Linux et Windows et utilise Vulkan comme API de rendu.Le code source du moteur est disponible sur GitHub