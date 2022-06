les modules ;

les coroutines ;

l'opérateur de comparaison trilatérale («*spaceship operator*») ;

les concepts ;

les ranges ;

Profitez-vous des fonctionnalités apportées par le C++20 ?Voilà, nous sommes déjà en 2022 et cela fait un peu plus d'un an que le C++20 a été standardisé. La nouvelle version est supportée dans les principaux compilateurs et, en théorie, nous y avons maintenant tous accès. Toutefois, la réalité peut être toute autre. En effet, plusieurs raisons peuvent nous empêcher d'activer le support du nouveau standard dans nos projets. Voici donc une petite discussion/sondage sur votre expérience avec le C++20. Utilisez-vous régulièrement les apports du C++20, ou au contraire, cette nouvelle version n'apporte pas ou peu de choses utiles pour vous, ou encore, plus simplement, vous n'avez pas eu la possibilité de l'activer sur vos projets ?(Ceux qui n'y ont pas accès peuvent aussi décrire ce qui les attirent à vouloir supporter le C++20 dans leur projet, ou à contrario, dire s'ils n'y trouvent aucun intérêt).Pour rappel, le C++20 apporte (notamment):Il arrive qu'au début, ces nouvelles fonctionnalités soient compliquées à mettre en place. Une des raisons de cette difficulté est que ces fonctionnalités sont nouvelles, l'ensemble de l'équipe ne les appréhende peut être pas encore et qu'il est difficile de voir comment celles-ci peuvent être bénéfique.Aussi, il est possible que le code sur lequel on travaille ne compile pas lors de l'activation du nouveau standard. Est-ce le genre de désagrément qui vous empêche d'utiliser le C++20 ?Bref, aujourd'hui, racontez votre relation avec le C++20.