Castor3D - Version 0.13.0 - Améliorations des performances

Présentation

Version 0.13.0

Changements importants

Amélioration drastique des performances.

Implémentation des mesh et task shader, avec frustum culling et backface culling.

Refonte de l'import des données externes (meshes, skeletons, animations).

Implémentation des morph target animations, en remplacement des per-vertex animations.

Ajout du support de multiples sets de coordonnées de textures (jusqu'à 4).

Ajout des couleurs de sommets.

Fusion des deux workflows de PBR implémentés en un hybride, plus flexible par rapport à l'import de scènes externes.

Téléchargements

Ce moteur 3D (ce n'est pas un moteur de jeu) a l'ambition d'être multiplateforme.Il utilise un format de fichiers de scènes texte descriptif et compréhensible facilement.Il fonctionne sur les plateformes Linux et Windows.Il supporte Vulkan, et utilise Ashes pour étendre ce support sur OpenGL et Direct3D11.