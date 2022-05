#include

<iostream>

namespace

{

struct

{

}

}

void

operator

(

double

)

{

"#1 "

}

template

class

void

(

)

{

operator

(

0

)

0

}

// Since it's not visible from the template definition, this later-declared

// operator overload should not be considered when instantiating f<N::A>(N::A),

// for either the call or operator expression.

void

operator

(

int

)

{

"#2 "

}

int

(

)

{

(

)

}