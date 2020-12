C++ 20 est publié avec de nouvelles fonctionnalités pour le langage et la bibliothèque, De nouveaux mots clés et rend obsolètes certaines anciennes fonctionnalités 25PARTAGES 16 0 C++20 est le nom de la révision de la norme ISO/IEC pour le langage de programmation C++ après C++ 17. La norme a été techniquement finalisée par le GT21 lors de la réunion de Prague en février 2020, approuvée le 4 septembre 2020, et publiée par l'ISO au cours de ce mois. Notons que la norme ISO/CEI est un standard de sécurité de l'information publié conjointement par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI, ou IEC en anglais). La nouvelle norme ISO C++ est officiellement connue sous le nom de norme internationale "ISO/IEC 14882:2020 - Langage de programmation C++".





Le C++ 20 ajoute plus de nouvelles fonctionnalités majeures que le C++ 14 ou le C++ 17. Les changements qui ont été acceptés ou dont l'inclusion dans le C++ 20 a été discutée sont les suivants :



Langage : nouvelles fonctionnalités linguistiques



concepts ;

modules ;

les initialisateurs désignés (basés sur la caractéristique C99, et l'extension G++ commune) ;

[=, this] comme une capture lambda ;

template de listes de paramètres sur les lambdas ;

opérateur de comparaison à 3 voies "<=>" également appelé "opérateur spaceship" ;

l'initialisation d'une variable supplémentaire dans une instruction for basée sur une plage ;

les lambdas dans des contextes non évalués ;

les lambdas apatrides constructibles et cessibles par défaut ;

permettre l'extension des paquets dans les captures lambda init ;

des littéraux de chaîne comme paramètres de template ;

suppression de l'obligation d'utiliser typename afin de lever l'ambiguïté des types dans de nombreux contextes ;

nouveaux attributs standard : [[no_unique_address]], [[likely]] et [[unlikely]] ;

"explicit" conditionnel : il permet au modificateur explicite d'être conditionnel à une expression booléenne ;

"constexpr" étendu : fonctions virtuelles, union, try and catch, dynamic_cast et typeid, [85] std::pointer_traits ;

fonctions immédiates utilisant le nouveau mot-clé "consteval" ;

les entiers signés sont maintenant définis pour être représentés en utilisant le complément à deux (le dépassement des entiers signés reste un comportement non défini) ;

un template de mémoire révisé ;

diverses améliorations des liaisons structurées (interaction avec les captures lambda, durée de stockage statique et thread_local) ;

coroutines ;

ajout du mot-clé "constinit".

nouvelles fonctionnalités de la bibliothèque



Nouveaux en-têtes



<concepts> ;

<coroutine> ;

<compare> ;

<version>

<source_location> ;

<format> ;

<span> ;

<ranges> ;

<bit> ;

<numbers> ;

<syncstream>.

Dans la bibliothèque de support Thread :



<stop_token> ;

<semaphore> ;

<latch> ;

<barrier>.



Nouvelles fonctionnalités de la bibliothèque



macros de test des fonctionnalités de la bibliothèque ;

bibliothèque de formatage ;

bibliothèque du calendrier et du fuseau horaire ;

std::source_location ;

std::span ;

std::endian ;

prise en charge des tableaux pour std::make_shared ;

std::remove_cvref ;

std::to_address ;

virgule flottante atomique , shared_ptr atomique ;

classes de coordination des threads : std::barrier, std::latch, et std::counting_semaphore ;

std::jthread et classes d'annulation de threads : std::stop_token, std::stop_source, et std::stop_callback ;

std::osyncstream ;

std::u8string et autres utilisations de char8_t ;

constexpr pour <algorithm>, <utility>, <complex> ;

std::string::starts_with / ends_with et std::string_view::starts_with / ends_with ;

std::assume_aligned ;

std::bind_front ;

std::c8rtomb/std::mbrtoc8 ;

std::make_obj_using_allocator etc ;

std::make_shared_for_overwrite/std::make_unique_for_overwrite ;

recherche hétérogène dans des conteneurs associatifs non ordonnés ;

std::pmr::polymorphic_allocator avec des fonctions membres supplémentaires et std::byte comme argument de template par défaut ;

std::execution::unseq ;

std::midpoint et std::lerp ;

std::ssize ;

std::is_bounded_array, std::is_unbounded_array ;

Ranges ;

effacement uniforme des conteneurs : std::erase/std::erase_if, par exemple std::erase(std::list) ou std::erase_if(std::map), etc. ;

constantes mathématiques dans <numbers>.





Mots-clés nouveaux et modifiés



De nombreux nouveaux mots-clés ont été ajoutés (et le nouveau "spaceship operator", opérateur <=>), tels que concept, constinit, consteval, co_await, co_return, co_yield, requires (plus un changement de sens pour l'exportation), et char8_t. En outre, "explicit" peut prendre une expression depuis C++20. La plupart des utilisations du mot-clé "volatile" ont été dépréciées. Outre les mots-clés, il existe des identificateurs ayant une signification particulière, notamment les nouveaux modules et importations.



Publié sous forme de spécifications techniques



Parallélisme TS v2 (y compris les blocs de tâches) ;

Mise en réseau TS v1 ;

Reflection TS v1.

Reporté à une norme ultérieure



les contrats : un nouveau groupe d'étude (SG21) a été formé pour travailler sur une nouvelle proposition ;

la réflexion ;

les métaclasses ;

les exécuteurs testamentaires ;

les extensions de réseau, y compris async, les services d'E/S de base, les timers, les tampons et les flux orientés vers les tampons, les sockets et les protocoles Internet (bloqués par les exécuteurs).

Fonctionnalités supprimées et dépréciation



Le C++20 a également supprimé certaines fonctionnalités, notamment :



les en-têtes dérivés du C <ccomplex>, <ciso646>, <cstdalign>, <cstdbool> et <ctgmath> ont été supprimés, car ils ne servent à rien en C++. (Les en-têtes <*.h> correspondants restent, pour des raisons de compatibilité avec le C.) ;

l'utilisation de throw() comme spécification d'exception a été supprimée ;

certaines fonctionnalités de la bibliothèque, auparavant obsolètes, ont été supprimées, notamment std::uncaught_exception, std::raw_storage_iterator, std::is_literal_type, std::is_literal_type_v, std::result_of et std::result_of_t.

Les fonctionnalités dépréciées incluent :



l'utilisation de l'opérateur virgule dans les expressions en indice a été dépréciée ;

(la plupart des) "volatile" a été dépréciée.

Prise en charge du compilateur



Les développeurs des principaux compilateurs se sont préparés à la norme C++ 20 en mettant en place un support expérimental pour diverses fonctionnalités des versions préliminaires du C++ 20.



Clang dispose d'une prise en charge partielle du C++ 20 qui peut être activée avec l'option -std=c++20 (version 10 et ultérieure) ou -std=c++2a (version 9 et antérieure) ;

EDG eccp a commencé à mettre en œuvre les fonctionnalités du C++20 dans la version 5.0 et, à partir de la version 6.1, prend en charge la plupart des fonctionnalités du langage de base du C++ 20 ;

GCC a ajouté un support partiel et expérimental du C++ 20 en 2017 dans la version 8 grâce à l'option -std=c++2a. Comme Clang, GCC a remplacé cette option par -std=c++20 dans la version 10. Il dispose également d'une option permettant d'activer les extensions GNU en plus du support C++ 20 expérimental, -std=gnu++20 ;

Microsoft Visual Studio prend en charge certaines fonctionnalités du C++ 20 grâce à son option std:c++latest. Une option /std:c++20 permettant d'activer le mode C++ 20 est prévue dès que le compilateur aura terminé la fonctionnalité C++ 20.

Sources : ISO/CEI 14882:2020



