L'environnement de développement Code::Blocks passe en version 20.03 Et marque le passage à la bibliothèque d'interface wxWidgets 3.x 0PARTAGES 3 0 L'environnement de développement C, C++ et Fortran open source (licence GPLv4) qu'est Code::Blocks passe en version 20.03. La précédente version était la 17.12 et il s'est donc passé un peu plus de deux ans entre ces deux versions. Cette version marque le passage à la bibliothèque d'interface graphique wxWidgets3.x. Un des avantages de cette migration est d'offrir un support pour les écrans hautes densité.







Évidemment, cette version apporte de nombreuses corrections. Par conséquent, Code::Blocks devrait être plus stable et aussi, plus agréable à utiliser. Par exemple, en lisant le changelog, on pourra remarquer qu'il est possible de mettre le mode lié au espace blanc afin de n'utiliser que des indentations. Ou encore, la largeur de la barre des changements s'adapte suivant le niveau de zoom. En bref, le



La mise à jour est d'autant plus bienvenue qu'elle apporte le support de l'option --std=c+ +17 . Espérons qu'il y aura donc une mise à jour plus proche dans le temps, faisant suite à la finalisation du C++20.



Votre opinion



Utilisez-vous Code::Blocks ? Pourquoi lui plutôt qu'un autre ?



