Le comité ISO C++ a proposé une feuille de route pour C++ 23 et finalisé la nouvelle version du langage C++ 20 La norme devrait être publiée dans les mois à venir 2PARTAGES 5 0 La dernière réunion du comité ISO C++ s’est tenue à Prague, en République tchèque. Durant cette réunion, le comité a fait des ajouts au brouillon de C++ 20 et a opté pour l'envoyer au Draft International Standard (DIS) pour approbation finale et publication. Sur le plan de la procédure, il est possible que le DIS soit rejeté, mais en raison des procédures et processus du comité, il est très peu probable que cela se produise. Cela signifie que le développement de C++ 20 est terminé, et dans quelques mois la norme sera publiée.



Lors de la réunion, les modifications et ajouts suivants au projet C ++ 20 :

Amélioration de la reconnaissance contextuelle du « module » et de « l'importation » pour permettre aux outils non compilateurs tels que les systèmes de génération de déterminer plus facilement les dépendances de génération.

Ajout de plusieurs nouveaux algorithmes de classement.

Ajout de ranges::ssize .

. Affinage de la signification de static et inline dans les interfaces de module (P1779 et P1815).

et dans les interfaces de module (P1779 et P1815). Résolution de nombreux problèmes de langage et de bibliothèque de base et amélioration substantielle des spécifications.

Les éléments suivants sont des fonctionnalités clés dans C++20 :

Les Modules.

Les Coroutines.

Les Concepts.

Les Ranges.

Les constexpr ification: constinit , consteval , std::is_constant_evaluated , constexpr allocation , constexpr std::vector , constexpr std::string , constexpr union , constexpr try and catch , constexpr dynamic_cast and typeid .

ification: , , , , , , , , . std::format ( "For C++{}" , 20 )

operator <=>

Macros de test de fonctionnalités.

std::span

std::source_location .

. std::atomic_ref .

. std::atomic::wait , std::atomic::notify , std::latch , std::barrier , std::counting_semaphore , etc.

, , , , , etc. std::jthread and std::stop_* .





Comme l’explique Herb Sutter, président du comité de normalisation ISO C++, les Modules constituent une nouvelle alternative aux fichiers d’entête et apportent un certain nombre d’améliorations clés notamment en isolant les effets des macros et en permettant des générations évolutives. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs du langage de définir une limite d’encapsulation nommée, une première depuis ses 35 ans d’âge selon Sutter. Il existait jusque-là trois fonctionnalités de ce type qui permettent aux développeurs de créer leurs propres mots de pouvoir en (a) donnant un nom défini par l'utilisateur en (b) quelque chose dont l'implémentation est cachée, explique Sutter. Ce sont : la variable (qui encapsule la valeur actuelle), la fonction (qui encapsule le code et le comportement) et la classe (qui encapsule les deux pour délivrer un ensemble d’états et de fonctions).



Même des fonctionnalités majeures telles que les Modèles constituent des moyens de décorer ou de paramétrer ces trois fonctionnalités fondamentales. À ces trois, est ajoutée maintenant une quatrième, les Modules qui encapsulent les trois pour en livrer un ensemble. Les Coroutines quant à elles, sont des fonctions qui peuvent suspendre et reprendre leur exécution tout en conservant leur état. L'évolution en C++ 20 va encore plus loin. Le terme Coroutines est inventé par Melvin Conway. Il l'a utilisé dans sa publication pour la construction d'un compilateur en 1963. Cette fonctionnalité existe également dans les langages comme Python. L'implémentation spécifique de Coroutines en C++ est un peu intéressante. Au niveau le plus élémentaire, il ajoute quelques mots-clés à C++ comme co_return , co_await , co_yield ainsi que des types de bibliothèques qui fonctionnent avec eux. Une fonction devient une coroutine en ayant une de ces fonctions dans son corps.



std::format



std::format ajoute la prise en charge des chaînes de format à la bibliothèque standard C++, y compris pour les paramètres de type sécurisé et de position. Si vous connaissez les chaînes au format Boost.Format ou POSIX, ou même simplement printf, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Selon lui, std::format donne le meilleur de printf (commodité) et le meilleur de iostreams (sécurité et extensibilité des iostreams), mais il ne se limite pas à iostreams. Il vous permet également de formater n’importe quelle chaîne. « Cela fait longtemps que j'attends cela, de sorte que je n'aurai plus jamais à utiliser l’entête iomanip », a-t-il déclaré à propos.



Stop Token and Joining Thread



Sutter a expliqué que cette fonctionnalité introduit deux nouveaux concepts. Premièrement, il s’agit d’un type de thread dont le destructeur se joint implicitement si vous ne vous êtes pas encore connecté ou détaché. Et deuxièmement, mais plus important encore, cette fonctionnalité constitue un mécanisme d'annulation composable général dans la bibliothèque standard que tous les types peuvent utiliser. Ce mécanisme porte le nom de stop_token.



Les conteneurs constexpr



Au cours de cette réunion, le comité a également adopté un plan pour C ++ 23, qui inclut la hiérarchisation d'une bibliothèque standard modulaire, le support de bibliothèque pour les coroutines, les exécuteurs et la mise en réseau. Elle est prévue à Varna (en Bulgarie).





Évolution du langage



Evolution Working Group Incubator (EWGI) Progress



L'incubateur EWG s'est réuni pendant trois jours à Prague et a examiné et commenté 22 articles pour C ++ 23. 10 de ces documents ont été transmis à Evolution, éventuellement avec quelques révisions demandées. Notamment:

Élision de copie garantie pour les objets de retour nommés

Déclaration et utilisation généralisées de pack

Modèles de membres pour les classes locales



Plusieurs articles ont reçu beaucoup de commentaires et reviendront à l'incubateur, probablement à Varna:

Un opérateur pipeline-rewrite

Des paramètres template universels

Captures lambda partiellement mutables

C ++ devrait prendre en charge la compilation just-in-time

Concernant les paramètres template universels, imaginez-vous essayer d'écrire une métafonction pour apply :



Code C++ : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

template < template < class ...> class F, typename ... Args> using apply = F<Args...>; template < typename X> class G { using type = X; } ; static_assert ( std::is_same<apply<G, int >, G< int >> { } ) ; // OK

Dès que G essaie de prendre n'importe quel type de NTTP (paramètre de modèle non-type) ou un paramètre de modèle-modèle, apply devient impossible à écrire; nous devons fournir des types de paramètres analogues pour chaque combinaison de paramètres possible:



Code C++ : Sélectionner tout 1

2

3

template < template < class > class F> using H = F< int >; apply<H, G> // error, can't pass H as arg1 of apply, and G as arg2

La solution proposée ? Un moyen de spécifier un paramètre template vraiment universel qui peut se lier à tout ce qui peut être utilisé comme argument template. Appelons le template auto . « La syntaxe est la meilleure que nous puissions trouver; mais il existe de nombreuses façons inexplorées d'orthographier un tel paramètre template ». Par exemple :



Code C++ : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

template < template < template auto ...> class F, template auto ... Args> using apply = F<Args...>; apply<G, int >; // OK, G<int> apply<H, G>; // OK, G<int>

Le nouveau paramètre template universel introduit des généralisations similaires à l'universel auto NTTP ; afin de permettre le pattern-matching sur le paramètre, les classes template doivent également pouvoir être spécialisées sur le type de paramètre:



Code C++ : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

template < template auto > struct X; template < typename T> struct X<T> { // T is a type using type = T; } ; template < auto val> struct X<val> : std::integral_constant< decltype ( val ) , val> { // val is an NTTP } ; template < template < class > F> struct X<C> { // C is a unary metafunction template < typename T> using func = F<T>; } ;

