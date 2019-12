Lancement du concours 2019 IoT qui se concentre essentiellement sur la construction d'un projet connecté à l'aide de Delphi, C ++ Builder et Visuino 0PARTAGES 16 0 A l'occasion du concours 2019 IoT, chaque participant doit publier ses codes en ligne via des plateformes comme GitHub, BitBucket, Assembla, etc. en y incluant une courte vidéo (YouTube, Vimeo, Lbry, etc.) le montrant en train de travailler sur le projet. Il convient de noter que chaque projet doit inclure une carte à microcontrôleur Arduino, Esp32, M5Stack, Teensy ou même Raspberry Pi, qui se connectera via la méthode choisie (WiFi, série, Bluetooth, Ethernet, etc.) à un ordinateur de bureau/portable ou un appareil mobile. Les participants devront également utiliser Visuino pour programmer le microcontrôleur et Delphi ou C ++ Builder pour créer le programme sur le bureau/ordinateur portable/mobile.





Vous pouvez utiliser des licences gratuites pour Visuino, Delphi et C ++ Builder, mais vous aurez besoin de matériel pour tout faire fonctionner. Nous travaillons avec M5Stack sur ce concours et ils fabriquent un excellent matériel basé sur ESP32 à un bon prix que vous pouvez acheter directement chez eux ou sur AliExpress. Vous pouvez également les trouver sur Amazon pour un peu plus, car ils sont vendus par un tiers.



Quelques microcontrôleurs de démarrage utiles avec écran, boutons, batterie, etc. intégrés.



• Kit de développement ESP32 Basic Core IoT ~ 27 US $ [M5Stack] [AliExpress] [Amazon], Bon kit de base avec WiFi, Bluetooth, etc.

• M5StickC Kit de développement Mini IoT ESP32-PICO ~ 9 $ [M5Stack] [AliExpress] [Amazon]. Alternative plus petite et moins chère.







Conditions d'entrée :

• Utilisez Visuino pour programmer un microcontrôleur ou un ordinateur mono-carte.

• Utilisez Delphi ou C ++ Builder pour créer un programme pour Windows, Linux, macOS, iOS ou Android.

• Le microcontrôleur ou l'ordinateur mono-carte doit se connecter à l'ordinateur portable, au bureau ou au périphérique mobile sous Windows, Linux, macOS, iOS ou Android.

• Ce doit être un nouveau projet créé pour ce concours.

• Vidéo d'entrée sur YouTube, Vimeo, Lbry, etc.

Exigences :

• Idéalement entre 5 et 15 minutes

Montrer l'appareil en action

Afficher de l'IDE et du code Visuino

Afficher de l'EDI et du code Delphi ou C ++ Builder

Explique ce que ça fait et comment cela fonctionne

• La description doit inclure des liens

https://visuino.com



https://embarcadero.com/products/delphi/starter ou https://embarcadero.com/products/cbuilder/starter https://M5stack.com # IoT2019Competition



Il y a des programmes gratuits d'édition vidéo et de captures d'écran. Vous pouvez utiliser ceux-ci ou ce que vous préférez.

▪ Open Broadcaster Software (OBS) - Capture d'écran et diffusion en continu

▪ Kdenlive - Éditeur de vidéos complet et gratuit

▪ Loom - Capture vidéo rapide directement à partir du navigateur

▪ Shotcut - Éditeur vidéo non linéaire.

▪ OpenShot - Éditeur vidéo facile à utiliser et rapide à apprendre

Si nécessaire (ou vous préférez), vous pouvez télécharger plusieurs vidéos et les mettre sur une liste de lecture (avec des liens vers la liste de lecture et d'autres vidéos dans la description).

Par exemple, enregistrez les parties requises sous forme de vidéos individuelles

Toutes les vidéos et la liste de lecture doivent inclure les liens et le hashtag



Le code sera publié sur GitHub, BitBucket, Assembla, etc.

• Dans un nouveau référentiel public - basé sur l'historique de validation

• Doit inclure du code Visuino, du code Delphi ou C ++ Builder, une liste de pièces et des instructions de base

• Le fichier Lisez-moi principal doit inclure

https://visuino.com

•

• https://M5stack.com

par exemple. "Construit avec Visuino et Delphi et compatible avec M5Stack". https://embarcadero.com/products/delphi/starter ou https://embarcadero.com/products/cbuilder/starter par exemple. "Construit avec Visuino et Delphi et compatible avec M5Stack".

• Doit inclure: IoT2019Competition, IoT, Visuino

• Et l’indication Delphi ou CBuilder

• D'autres sont optionnels comme M5Stack, Arduino, Esp32, etc.

en exemple : “IoT2019, M5Stack, Visuino, Delphi, Arduino, Esp32”

voir*:



Un formulaire Google sera mis en place pour collecter les entrées. Les participants sont encouragés à promouvoir leurs contributions sur les médias sociaux.



