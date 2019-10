NET Core 3.0 est disponible depuis peu avec le support du développement d’applications Windows Desktop, C# 8.0, ARM64, la prise en charge native de JSON et de nombreuses autres améliorations.Microsoft vient de confirmer que .NET Core, le « reboot » complet, entièrement open source (licence MIT) et multiplateforme de l’environnement .NET distribué via NuGet, va à l’avenir prendre en charge C++/CLI pour faciliter l’interopérabilité entre les bases de code C++ et les technologies .NET telles que WPF ou Windows Forms. Ce support ne sera pas immédiatement disponible sur .NET Core 3.0, mais il le sera à compter de .NET Core 3.1, qui devrait être livré avec Visual Studio 2019 16.4.C++/CLI aura un support complet dans l'EDI à partir de .NET Core 3.1, incluant projets, IntelliSense et débogage en mode mixte (IJW) sous Windows. La firme de Redmond précise que la compilation avec « /clr:pure » et « /clr:safe » ne sera pas supportée sur .NET Core et que, pour le moment, elle n’a rien prévu concernant C++/CLI pour les plateformes macOS ou Linux.Les premières préversions publiques pour C++/CLI sortiront bientôt. Comme Visual Studio 2019 16.3 avant lui, Visual Studio 2019 16.4 Preview 1 prendra en charge la création d’applications WPF qui ciblent .NET Core. Cela inclut de nouveaux templates, un concepteur XAML (similaire au concepteur XAML existant qui cible .NET Framework) et XAML Hot Reload. Il inclura en outre un compilateur mis à jour avec « /clr:netcore » si vous voulez l’essayer avec un support complet de l’EDI. Enfin, Microsoft a indiqué travailler sur l’intégration de MSBuild et IDE : « Dès qu'elle sera disponible, probablement avec 16.4 Preview 2 ou 3, nous publierons une mise à jour ».Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?