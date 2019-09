0 0

Un processeur 32 et 64 bits n'a aucun intérêt. L'intérêt du partage de ces sources est surtout qu'on peut enfin créer une compatibilité avec ce processeur.Comprendre un processeur c'est surtout comprendre comment les produire en série.Le partage des microcodes Intel et AMD est bien plus intéressant. Ces processeurs sont bien plus puissants mais CISC effectivement.Il est plus difficile de sécuriser quelque chose de complexe. C'est une raison pour ne pas utiliser cette architecture.L'intérêt réel pourrait être la faible consommation d'énergie, ce qui est inatteignable avec du 32/64.